Trauerfeier für Stuttgarter Clublegende: Wie es nach dem Tod von Rainer Frankfurth mit der Boa weitergeht

1 In der Aussegnungshalle stand dieses Foto von Rainer Frankfurth. Foto: ubo

Der frühere Boa-Chef Rainer Frankfurth hatte viele Pläne, kümmerte sich um die Tochter seiner Lebensgefährtin, als wäre sie sein eigenes Kind. Bei der Beerdigung auf dem Pragfriedhof und der Gedenkfeier leben Erinnerungen an eine Clublegende auf.











Link kopiert

Der Tod kam unerwartet. Im Urlaub in Ecuador, in dem Land, aus dem seine Lebensgefährtin stammte, erlitt Rainer Frankfurth Mitte August im Alter von 61 Jahren einen Herzinfarkt. Es dauerte Wochen, bis die Urne der Stuttgarter Clublegende in die Heimat überführt werden konnte. Unter großer Anteilnahme nahmen jetzt die Familie, Freunde, Weggefährten sowie viele Gastro-Kollegen Abschied von einem außergewöhnlichen Menschen, erst bei der Beisetzung auf dem Pragfriedhof, dann bei einer Gedenkfeier in der Boa, in der ältesten Disco der Stadt, die Frankfurths Lebenswerk war.

Unter großer Anteilnahme ist der frühere Boa-Chef Rainer Frankfurth auf dem Pragfriedhof beigesetzt worden. /ubo

Er kümmerte sich um die Tochter seiner Freundin wie um ein eigenes Kind

„Dein ansteckendes Lachen war die Sonne, die unser Leben erfüllte“, steht in dem Abschiedsbrief, den seine Lebensgefährtin mit ihrer Tochter an ihn verfasst hat. Der Trauerredner liest auf dem Pragfriedhof diese Liebeserklärung vor, die unter die Haut geht. Weiter heißt es in dem Brief: „Deine Liebe lehrt uns, stark zu sein und jeden Moment zu genießen.“ Als sei sie sein eigenes Kind – so habe er sich um die Tochter der Freundin gekümmert, die Frankfurth kennenlernte, als sie vor fünf Jahren die Boa als Gast besuchte.

Der gelernte Industriekaufmann, der auch den Beruf des Stahlbauschlossers gelernt hatte, war das, was man eine Stuttgarter Gastro-Institution nennt. Seine erste Station als Wirt und Clubbetreiber war das M 1 im Südmilch-Areal, seine letzte die Boa, die Anfang des Jahres den 47. Geburtstag gefeiert hatte – kein anderer Club ist in Stuttgart so alt.

Immer wieder erwähnen die Trauergäste, was für ein lustiger Mensch Rainer Frankfurth war, gesegnet mit einem schwarzen Humor. Sein Team in der Boa habe sich mit ihm wie in einer großen Familie gefühlt. Wenn es mal Streit gegeben habe, sei der Ärger rasch verraucht, weil der Chef nie nachtragend gewesen sei.

Henrik Biegger will Stuttgarts älteste Disco im Sinne von Rainer Frankfurth weiterführen. Foto: Andreas Engelhard

Der neue Chef der ältesten Disco von Stuttgart ist 23 Jahre alt

Nach der Beisetzung findet die Gedenkfeier in der Boa statt – dort, wo der Verstorbene unzählige Nächte verbracht hatte und am liebsten war. Der Erlös des Verkaufs geht an die Diakonie. Neuer Chef der ältesten Disco von Stuttgart wird der 23-jährige Henrik Biegger. Als sei es eine schicksalhafte Fügung gewesen: Frankfurth hatte den jungen Mann auf der Tübinger Straße, also vor dem Club, durch einen Zufall kennengelernt. Sie verstanden sich auf Anhieb gut, lachten gemeinsam, und der Ältere beschloss schon nach kurzer Zeit, den Jüngeren als seinen Nachfolger aufzubauen.

„Er war für Rainer der Sohn, den er nie hatte“

„Der Henrik war für Rainer der Sohn, den er nie hatte“, sagt einer der Trauergäste. Und Henrik Biegger sagt: „Ich hab von Rainer wahnsinnig viel gelernt!“ Der Schock sitzt bei ihm tief, dass er seinen „zweiten Vater“ verloren hat. Für den 23-Jährigen ist klar, dass er das Lokal als neuer Chef und Eigentümer ganz im Sinne des Verstorbenen weiterführen will. Noch zu Lebzeiten seines Förderers hat er ihm versprochen, er werde sich um die Lebensgefährtin und deren Tochter kümmern, sollte ihm was passieren. Wer ahnte schon, dass so schnell was passieren sollte?

Henrik Biegger will das Lebenswerk von Rainer Frankfurth weiterführen und mit einem Umbau sowie neuer Farbe fit machen für die Zukunft. An eine Decke mit Pflanzen und LED-Monitoren denkt er, damit Stuttgarts ältester Club bei jungen Leuten weiter beliebt ist. Noch ist es aber zu früh, genaue Pläne zu schmieden. Die Trauer ist noch zu groß. „Rainer hat immer gern und viel gelacht“, hört man bei der Gedenkfeier, weshalb eines klar sein dürfte: Auch der Verstorbene würde sich wünschen, dass in seiner Boa das Lachen zurückkehrt und sie noch lange ein wichtiger Teil des Stuttgarter Nachtleben bleibt.