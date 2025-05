Trauer: Bestürzung über den Tod von Stefan Hein

Der Funktionär des TSV Oberboihingen stirbt mit 53 Jahren.











In der Fußballszene, vor allem beim TSV Oberboihingen, herrschen Fassungslosigkeit und Bestürzung über den völlig unerwarteten Tod von Stefan Hein. Der gebürtige Weilheimer, der beim dort ansässigen TSV alle Jugendmannschaften durchlief, dann als Erwachsener für seinen Heimatverein spielte, für diesen als Pressewart sowie elf Jahre lang als Stadionsprecher fungierte, zog 2010 nach Oberboihingen. Hein kannte sich in der hiesigen Fußballszene aus wie kein Zweiter, hatte ein so gutes Netzwerk, dass er praktisch alles wusste, was bei den Kickern in der Region und auch weit darüber hinaus so vor sich ging.

Die Oberboihinger führte er seit dem Jahr 2017 als sportlicher Leiter mit dem richtigen Händchen zu wahren Höhenflügen auch in der Bezirksliga. Immer wieder sorgte „Heini“, wie er genannt wurde, mit Spielertransfers für Aufsehen, hatte seinen Laden im Griff. „Er hat für den Verein gelebt und war das Herz der Fußball-Abteilung“, brachte es sein jahrelanger Mitstreiter und TSVO-Urgestein Gert Schnepf Anfang der Woche auf den Punkt. Zudem war er ein geselliger Typ, ein überall gern gesehener Gast, einer, „der den Raum mit Leben erfüllt hat, wenn er ihn betrat“, erinnerte sich am Dienstag der Oberboihinger Abteilungsleiter Giancarlo della Malva. Kein Wunder also, dass auch die Anteilnahme der umliegenden Clubs sowie deren Mitgefühl groß ist. „Jeder von uns hat Nachrichten von den diversen Vereinen bekommen“, erzählte della Malva.

Dass zu diesem Zeitpunkt schon in der Vergangenheit über „Heini“ geredet wurde, lag an jenem unsäglichen Sonntagnachmittag, an dem er im Oberboihinger Neckarpark im Beisein von Familienangehörigen und Vereinskameraden nach dem Spiel gegen den TSV Deizisau merkte, dass etwas nicht stimmte. Dem war leider so. Heins viel zu früher Tod hat nicht nur bei den TSVOlern für eine Schockstarre gesorgt. „Der Fußball wird zur Nebensache“, erklärte Deizisaus Spielleiter Thomas Stiehl und erzählte davon, wie er sich direkt nach dem Spielende mit Hein noch über das Ergebnis ausgetauscht hatte. „Man kannte sich gut“, fügte Stiehl hinzu. Stefan Hein wird fehlen. Vergangene Woche hatte er noch seinen 53. Geburtstag gefeiert.