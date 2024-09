Traube Tonbach: Restaurantleiterin verlässt berühmte Schwarzwaldstube

1 Nina Mihilli verlässt die Traube Tonbach. Foto: Julian Beekmann

Neuigkeiten aus Baiersbronn: Die Traube Tonbach verabschiedet Ende Oktober die bisherige Maître der Schwarzwaldstube. Nina Mihilli verlässt den Schwarzwald aus persönlichen Gründen.











Vergangenes Jahr wurde sie vom Gault & Millau, einem Restaurantführer für Spitzenrestaurants, zur „Gastgeberin des Jahres“ gekürt. Bereits Ende Oktober scheidet Nina Mihilli nun aus dem Team des Drei-Sterne-Restaurants der Traube Tonbach aus. In der Pressemitteilung heißt es, dass die gebürtige Münchnerin sich aus dem Schwarzwald verabschiede, um in die Nähe ihrer Familie zurückzukehren und sich neu zu orientieren. „Wir danken Nina Mihilli für die stets gute Zusammenarbeit und ihr langjähriges Engagement in der Schwarzwaldstube“, bestätigt Sebastian Finkbeiner, geschäftsführender Mitinhaber der Traube Tonbach, das Ausscheiden aus dem Traditionshotel.

Mihillis Weg in die Spitzengastronomie

Mihillis Vita zeigt, dass man zielstrebig sein muss, um es in der Gourmetliga ganz nach oben zu schaffen. Restaurantleiterinnen sind quasi das Herz und Gesicht eines Hauses, sie sind die Schnittstelle zwischen Gastraum und Küche, müssen alle Fragen beantworten und offen sein. Sie kennen die Dienstpläne und Excel-Tabellen, Unverträglichkeiten der Stammgäste.

Nach dem Abitur 2011 in München ging Mihilli ins Posthotel Achenkirch am Achensee und lernte dort zwei Jahre Restaurantfachfrau. Im Winter danach arbeitete sie im Trofana Royal in Ischgl, im Sommer bei Sternekoch Holger Bodendorf im Landhaus Stricker auf Sylt.

Mihilli trat 2015 als Demi Chef de Rang in das Team der Traube Tonbach ein und unterstützte den Gästeservice in der Schwarzwaldstube an der Seite ihres Vorgängers David Breuer und Sommelier Stéphane Gass ab 2019 als stellvertretende Restaurantleiterin. 2022 wurde sie zur Maître des Spitzenrestaurants ernannt.

Und auch wenn die 31-Jährige die Traube Tonbach verlässt, sagt Mihilli: „Die Schwarzwaldstube bleibt für mich ein Herzensort.“ Spannend ist, wer auf Mihilli folgen wird.