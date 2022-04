11 Drei-Sterne-Herzkammer: Torsten Michel in der neuen Küche der Schwarzwaldstube, dem Gourmetrestaurant der Traube Tonbach Foto: Reiner Pfisterer

Vor zwei Jahren ist das Stammhaus der Traube Tonbach abgebrannt. Jetzt feiert die Genusskathedrale Wiedereröffnung, verstärkt durch einen Waldgeist. Ein Vorabbesuch.















Die Gelehrten sind sich nicht abschließend einig, wer zuerst da war: Familie Finkbeiner, die 1789 die Traube Tonbach in Baiersbronn gegründet hat, oder der Schwarzwald. So hell strahlt eines der am besten bewerteten Restaurants der Welt, so lange wird in Baiersbronn bereits Gourmetküche serviert. Was man aber sicher sagen kann: In der Schwarzwaldstube hat man ab diesem Freitagabend einen Ausblick, der seinesgleichen sucht. Raumhohe Fenster lassen den Wald in das neu gestaltete Restaurant hineinwirken, dass man sich nicht wundern würde, wenn sich Tannen, Fichten und Kiefern spätestens beim dritten Gang die Nadeln an der Scheibe platt drücken würden, um einen Blick auf Torsten Michels Drei-Sterne-Kochkunst zu erhaschen.