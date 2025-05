Transportservice in Esslingen: Fahrdienstanbieter Uber will in Esslingen durchstarten

Fahrdienstanbieter Uber will in Esslingen durchstarten

Per Uber-App einen Mietwagen oder ein Taxi bestellen: Das soll jetzt auch in Esslingen möglich sein. Der amerikanische Fahrdienstanbieter ist vom 7. Mai an in der ehemaligen Reichsstadt präsent.











Ob zur Esslinger Burg, zum Alten Rathaus oder nach Klein-Venedig: Wer einen fahrbaren Untersatz braucht, kann diesen künftig über die Mobilitätsplattform Uber buchen. Denn vom 7. Mai an können über die App auch Fahrten in Esslingen vermittelt werden. Seit September 2023 ist es in Esslingen bereits möglich, Essenslieferungen bei Uber Eats zu bestellen.

Christoph Weigler, Deutschland-Chef von Uber, sagt: „Rund 250 000 Bestellversuche über die Uber-App haben wir in Esslingen in den letzten zwölf Monaten verzeichnet.“ Er freue sich, nun diese Nachfrage bedienen zu können. Weigler betont: „Sowohl Nutzer als auch Taxifahrer und Mietwagenunternehmen profitieren von der digitalen Vermittlung.“ Denn für die Nutzer gebe es dadurch eine weitere Option, um von A nach B zu kommen – und den Transportunternehmen, mit denen man kooperiere, verhelfe man zu zusätzlichen Aufträgen und biete Zugang zu neuen Zielgruppen.

Drei verschiedene Optionen für Fahrten in Esslingen

Über die Option UberX vermittelt das Unternehmen nach eigenen Angaben Fahrten an lokale, lizenzierte Mietwagenunternehmen. Bei Uber Comfort könnten Fahrgäste zusätzlichen Komfort anfordern, zum Beispiel mehr Beinfreiheit. Und mit der Option Uber Taxi könnten sich die Esslinger Fahrten in klassischen Taxis vermitteln lassen.

Nicht alles digital: Man kann bei Uber auch mit Bargeld zahlen

Bei UberX und Uber Comfort werde der Preis bereits vor der Buchung angezeigt und ändere sich auch bei längerer Fahrzeit oder bei Stau nicht, teilt die Firma mit. Bei Uber Taxi hingegen erfolge die Abrechnung zum örtlichen Taxitarif. Bei allen Optionen könnten die Fahrgäste vor Fahrtantritt jeweils den Namen des durch Uber vermittelten Taxi- oder Mietwagenunternehmens sowie das Profil des jeweiligen Fahrers mit Fotos, Kennzeichen und Service-Bewertung sehen. Nach Abschluss der Fahrt könne automatisch bargeldlos über verschiedene Zahlungsanbieter bezahlt werden – alternativ könnten Nutzer in der App auch die Bezahlung mit Bargeld auswählen.

Uber ist in mehr als 40 deutschen Städten aktiv

Uber ist ein Technologieunternehmen, das per Smartphone-App verschiedene Dienstleistungen anbietet, neben Beförderungsmöglichkeiten auch etwa Essenslieferungen. Uber ist nach eigenen Angaben weltweit in mehr als 10 000 Städten in 71 Ländern aktiv, in Deutschland gebe es die Fahrtenvermittlung in mehr als 40 Städten.