Transporter für Rohräcker-Schulzentrum: „Molly“ macht Schülerinnen und Schüler mobil

Esslingen – anders als Stuttgart Droht dem Esel und den Schafen das Aus auf dem Weihnachtsmarkt?

Lebendige Tiere mitten im Weihnachtstrubel – muss das sein? Sie halten her für eine „lebendige Krippe“, aber es gibt Gegner, die das Tierwohl gefährdet sehen. In Stuttgart fiel jetzt eine Vorentscheidung gegen die Krippe – aber wie sieht es in Esslingen aus?