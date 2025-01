Transporter erfasst 80-Jährige: Radfahrerin in Esslingen angefahren und schwer verletzt

Radfahrerin in Esslingen angefahren und schwer verletzt

1 Die Frau musste von einem Notarzt behandelt werden. (Symbolfoto) Foto: IMAGO//Maximilian Koch

In Esslingen ist am Donnerstag eine 80 Jahre alte Radfahrerin von einem Transporter angefahren worden. Sie wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.











Link kopiert

Ein 47-Jähriger hat am Donnerstagnachmittag in Esslingen eine 80-jährige Radfahrerin angefahren. Er hatte beim Abbiegen mit seinem Transporter die Vorfahrt der Frau missachtet und sie schwer verletzt.

Der Mann fuhr gegen 16.30 Uhr auf der Stettener Straße von der Stadtmitte nach Wäldenbronn. An der Kreuzung mit der Talstraße wollte er links abbiegen und auf der Stettener Straße bleiben. Zeitgleich fuhr die 80-Jährige auf ihrem Pedelec die Talstraße abwärts. Sie hatte Vorfahrt und wurde von dem Transporter erfasst. Sie stürzte und verletzte sich so schwer, dass sie von einem Notarzt versorgt werden musste. Im Anschluss brachte der Rettungsdienst die Frau in eine Klinik. Den Schaden schätzt die Polizei auf 3500 Euro.