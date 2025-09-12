Transfers VfB Stuttgart: Was von den Woltemade-Millionen beim VfB hängenbleibt
33
Rekordtransfer: Nick Woltemade ist vom VfB zu Newcastle gewechselt. Foto: IMAGO/Jan Huebner

Der VfB Stuttgart hat Nick Woltemade zu Newcastle United transferiert. Doch was bleibt von der Rekordablösesumme eigentlich beim Club hängen?

Wochenlang gab es in diesem Sommer rund um den VfB Stuttgart kein anderes Thema als den möglichen Transfer von Nick Woltemade. Als der dann endlich vollzogen war – nur eben nicht zum FC Bayern München in die Bundesliga, sondern zu Newcastle United in die Premier League – stand am Ende eine Rekordablösesumme. Satte 85 Millionen Euro Sockelablöse zahlen die Engländer. Dazu können noch weitere 5 Millionen Euro an Bonuszahlungen kommen. Noch nie in der Geschichte des Clubs wurde ein Spieler für eine derart hohe Summe abgegeben.

