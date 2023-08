1 Spielt ab sofort für den FC Bayern: Harry Kane. Foto: Robert Michael/dpa

Der Wechsel des englischen Torjägers Harry Kane zum FC Bayern ist fix. Die Münchner erhalten von Tottenham Hotspur ihren Wunschstürmer - der sündhaft teuer ist.















München - Der FC Bayern hat den Rekordwechsel von Wunschstürmer Harry Kane perfekt gemacht. Nachdem sich der deutsche Fußball-Rekordmeister und Kanes bisheriger Verein Tottenham Hotspur über die Ablösesumme geeinigt hatten, unterschrieb Kane nach dem stundenlangen Medizincheck seinen Vierjahresvertrag, wie der Club am Samstag bestätigte.

"Ich bin sehr glücklich, jetzt ein Teil des FC Bayern sein zu können", sagte der Spieler in einer Vereinsmitteilung. "Den FC Bayern charakterisiert seine Gewinner-Kultur - es fühlt sich sehr gut an, hier zu sein."

"War ein längerer Prozes"

Jan-Christian Dreesen, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, sagte: "Es war ein längerer Prozess, aber nun sind wir umso glücklicher, dass Harry Kane ab sofort das Trikot des FC Bayern München tragen wird." Der Angreifer sei "von Beginn an unser absoluter Wunschspieler" gewesen, "der sportlich wie charakterlich perfekt zu uns und zur DNA des Clubs passt".

Die Ankunft mit dem Privatflieger in Oberpfaffenhofen, die Fahrten ins Krankenhaus und zum Vereinsgelände an der Säbener Straße in einem roten Fahrzeug des Bayern-Sponsors - alles war von Fans und Medien am Freitag genau verfolgt worden. Am anderen Tag meldete der Club Vollzug.

Der 30-Jährige soll mehr als 100 Millionen Euro Ablöse kosten und ist damit der erste Transfer dieser Dimension in der Bundesliga. Offizielle Angaben zu dem XXL-Transfer lagen zunächst nicht vor. Ob Kane bereits beim Supercup gegen RB Leipzig zum Kader zählt, war zunächst unklar.

Kane steigt mit Abstand zum teuersten Einkauf der Bundesliga auf. Bisheriger Rekordhalter war der Franzose Lucas Hernández, den der FC Bayern 2019 für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid verpflichtet hatte. Der Linksverteidiger wurde in diesem Sommer aber für rund 50 Millionen Euro inklusive Boni an Paris Saint-Germain abgegeben.

Die Bayern bekommen nun ein Jahr nach dem Krach-Abschied von Robert Lewandowski zum FC Barcelona wieder einen Torjäger. "Mittelstürmer von Weltklasseformat waren immer ein wichtiger Faktor, wenn der FC Bayern seine größten Titel gefeiert hat, und wir sind überzeugt, dass Harry Kane diese Erfolgsgeschichte fortsetzen wird", sagte Dreesen.

Der im Sommer 2022 als vermeintlicher Toptransfer für rund 32 Millionen Euro vom FC Liverpool geholte Sadio Mané ist schon wieder weg. Der Senegalese schloss sich dem saudischen Club Al-Nassr um Starstürmer Cristiano Ronaldo an. Lewandowskis früherer Backup Eric Maxim Choupo-Moting zählt nicht zur Kategorie Weltklasse.

Zähe Verhandlungen mit Tottenham

Die Bayern mussten sich im Fall Kane zähen Verhandlungen mit Tottenhams Clubboss Daniel Levy stellen. Kane hatte in London noch einen Vertrag bis zum Sommer 2024. Die Spurs, allen voran Club-Besitzer Joe Lewis, wollten aber verhindern, dass der Torjäger den Verein im nächsten Jahr ablösefrei verlässt.

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel kann nun die größte Baustelle in seinem Kader schließen. Kane ist mit 58 Toren in 84 Länderspielen der erfolgreichste Torjäger in der Geschichte der "Three Lions". Mit 213 Toren steht er in der ewigen Torschützenliste der Premier League nur hinter Alan Shearer (260).