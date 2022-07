1 Der Profi vom Hamburger SV ist deutscher U-21-Nationalspieler. Foto: Imago/Simon

Im Transferpoker um den Abwehrspieler bieten sich der VfB Stuttgart und der Hamburger SV weiter eisern die Stirn. So ist der aktuelle Stand.















Josha Vagnoman ist verstimmt. Und das hat nicht nur mit seinen Oberschenkelproblemen zu tun, die den Abwehrspieler vom Hamburger SV im Trainingslager in der Steiermark zu einer Pause zwangen. Genervt ist der 21-Jährige auch ob des Transferstreits, der um seine Person entbrannt ist. Das Tauziehen zwischen seinem Noch-Club HSV und seinem designierten neuen Arbeitgeber, dem VfB Stuttgart, geht bereits in die zweite Woche. Ein Ende ist vorerst nicht in Sicht.