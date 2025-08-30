Transfers beim VfB Stuttgart: Badredine Bouanani vor Wechsel zum VfB – was passiert noch?

Badredine Bouanani vor Wechsel zum VfB – was passiert noch?

14 Auf dem Weg zum VfB Stuttgart? Der Algerier Badredine Bouanani aus Nizza. Foto: IMAGO/PsnewZ

Der VfB Stuttgart will nach dem Abgang von Nick Woltemade noch auf dem Transfermarkt aktiv sein. Ein erster Fang scheint gemacht.











Für Sebastian Hoeneß war im Grunde „alles gesagt“ zu diesem Thema. Fabian Wohlgemuth wollte Berichte über einen bereits feststehenden Neuzugang nicht kommentieren. Aber: Zwei Tage vor Ende der Transferperiode war natürlich klar, dass sich nach der Partie des VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach (1:0) viele Fragen darum drehten, was denn nun noch passiert im Kader des Pokalsiegers. Dieses Thema beschäftigt ja auch die eigene Mannschaft.