Transfermarkt VfB Stuttgart: Woltemade-Wechsel – jetzt erhöht Sebastian Hoeneß den Druck

1 Sorgenvoller Blick: VfB-Trainer Sebastian Hoeneß Foto: Baumann

Der Trainer zeigt sich angesichts des erneuten Qualitätsverlusts von einer ungewohnten Seite. Er sieht die Mannschaft noch nicht ausreichend verstärkt.











Der Fußball spielt mal wieder verrückt – und der VfB Stuttgart steckt mittendrin. Weil in England ein Stürmer streikt, um seinen Wechsel zu erzwingen, hat der Fußball-Bundesligist für Nick Woltemade ein so außergewöhnlich hohes Ablöseangebot erhalten, dass er es nicht mehr ablehnen konnte. Das ist im Grunde die Kurzform des abschließenden Kapitels in der Transfersaga des Sommers. Bis zu 90 Millionen Euro zahlt Newcastle United für den deutschen Nationalspieler, um einen prompten Ersatz für Alexander Isak zu verpflichten. Den Ex-Dortmunder zieht es zum FC Liverpool.