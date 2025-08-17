Transfermarkt VfB Stuttgart: Nick Woltemande bleibt – VfB sendet ein Signal der Stärke
16
Erschöpft und enttäuscht: Nick Woltemade vom VfB Stuttgart nach dem Supercup-Spiel gegen den FC Bayern Foto: Imago

Der Pokalsieger setzt dem Transferpoker um Nick Woltemade ein Ende. Nicht ohne Risiko, meint Sportredakteur Carlos Ubina – aber mit klarer Haltung.

Der VfB Stuttgart hat Haltung bewiesen. Von Anfang an und bis zum Ende in dieser endlos erscheinenden Sommersaga. Wochenlang beherrschte der Transferwunsch von Nick Woltemade die Schlagzeilen in Fußballdeutschland. Er wollte zum FC Bayern und die Münchner wollten ihn. Nur: Die Rechnung wurde ohne den VfB gemacht. Und jetzt hat der Vorstand des Pokalsiegers der Führung des Rekordmeisters vollends einen Strich durch Dieselbige gemacht. Woltemade ist nicht zu verkaufen, nicht einmal mehr für die ursprünglich beschlossenen 75 Millionen Euro. Punkt.

