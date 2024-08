Transfermarkt VfB Stuttgart: Das ist der Stand bei Loic Badé

1 Loic Badé steht beim VfB weit oben auf dem Zettel. Foto: imago//Mutsu Kawamori

Der VfB Stuttgart will noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlagen. Im Fokus steht dabei ein Innenverteidiger, mit einem Kandidaten ist man wohl sehr weit. Doch er ist nicht allein.











Dass der VfB Stuttgart noch intensiv nach einem Innenverteidiger Ausschau hält, ist keine Neuigkeit. „Wir sind noch nicht komplett“, wiederholt VfB-Trainer Sebastian Hoeneß in diesen Tagen fast gebetsmühlenartig, wenn die Fragen zu dem ihm zur Verfügung stehenden Kader kommen. Zwar hat der Supercup in Leverkusen (3:4 i. E.) gezeigt, dass seine Mannschaft schon sehr gut gerüstet ist. Aber das Spiel hat auch offenbart, wo es in der Abwehr qualitativ einen Abfall gibt, wenn auch keinen riesigen. Insbesondere Anthony Rouault war es nämlich, der hier und da wackelte. Genau auf dieser Position des rechten Innenverteidigers sucht man bei den Schwaben noch Verstärkung. „Ein absoluter Qualitätsspieler“ soll noch kommen, bestätigte denn auch Hoeneß.