Transfer VfB Stuttgart: Anthony Rouault steht beim VfB vor dem Absprung

Anthony Rouault wird nicht mehr für den VfB Stuttgart am Ball sein.

Es tut sich personell noch was in Stuttgart: der französische Abwehrspieler wird für eine hohe Ablösesumme gehen – und der Bundesligist holt einen Ersatz.











Beim VfB Stuttgart zeichnet sich ein überraschender Transfer ab. Anthony Rouault zieht es zu Stade Rennes. Der 23-Jährige ist an diesem Sonntag zur sportmedizinischen Untersuchung nach Frankreich aufgebrochen. Sollte der Wechsel vollzogen werden, kassiert der Fußball-Bundesligist nach Informationen unserer Redaktion insgesamt wohl 15 Millionen Euro an Ablösesumme. Der VfB will dem Geschäft aber erst zustimmen, wenn ein Ersatz für den Abwehrspieler gefunden ist – und da drängt die Zeit, da das Winter-Transferfenster an diesem Montag schließt.

In Stuttgart stellt man sich darauf ein, dass Rouault nicht mehr zur Verfügung steht. Der Verteidiger hatte zuletzt mehrfach darum gebeten, den VfB verlassen zu dürfen. Stade Rennes, das im Abstiegskampf der Ligue 1 steckt, verbesserte auch das ursprüngliche Angebot. Jetzt geht es offenbar um 13 Millionen Euro fester Ablöse und zwei Millionen Euro Boni. Eine Summe, die den VfB dazu gebracht hat, Rouault gehen zu lassen. Der Abwehrspieler, der einen neuen Kontrakt bis 2029 erhalten soll, war nach einer Leihe für drei Millionen Euro vom FC Toulouse nach Stuttgart gekommen.