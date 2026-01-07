Transfer des VfB Stuttgart: Silas Katompa – Emotionale Abschiedsworte an die Fans des VfB

1 Silas Katompa spielt künftig für den 1. FSV Mainz 05. Foto: Pressefoto Baumann

Nach sechseinhalb Jahren hat Silas Katompa den VfB Stuttgart verlassen. Nun richtete der Stürmer eine emotionale Nachricht an die Stuttgarter Fans.











Mit einem Wort hat der VfB Stuttgart seine Abschiedsnachrichten in den Sozialen Medien überschrieben: „Merci“. Mit diesem Dank geht Silas Katompa nun seinen Weg. Nach sechseinhalb Jahren beim VfB spielt der Kongolese künftig beim 1. FSV Mainz 05 – und soll mithelfen, die 05-er in der Bundesliga zu halten.

In einer Meldung der Mainzer betont der Stürmer, er „brenne“ darauf, wieder in der Bundesliga auf dem Platz zu stehen. Auf Instagram hat er sich nun emotional von den Fans des VfB verabschiedet.

Er sei den Stuttgarter Anhängern unendlich „dankbar für die Liebe, die sie mir seit meiner Ankunft bei diesem zauberhaften Club gezeigt haben“. Er schreibt von einer „schönen Geschichte“, die er an der Seite der Fans beim VfB habe schreiben können. Zudem versprach er: „Ich werde nie aufhören, Unterstützer und Fan dieses Clubs zu sein“.

Anfang März kommt es zu einem Wiedersehen. In Mainz empfängt der FSV dann mit Silas Katompa den VfB Stuttgart.