Trans Mann aus der Region Stuttgart: Therapien, Arztbesuche, Not-OP – Lucas langer Weg zum männlichen Körper

1 Luca hat nun den Körper, der sich für ihn richtig anfühlt – das war ein jahrelanger Prozess. Foto: Ferdinando Iannone

Mit 18 Jahren hat Luca begonnen, seinen Körper dem gelebten Geschlecht anzupassen. Eine Geschichte über einen jahrelangen Weg mit unzähligen Hürden.











Die Stadtbahn tuckert die Hohenheimer Straße in Stuttgart hoch, zwischen Haltestelle Olgaeck und Dobelstraße deutet Luca aus dem Fenster: „Da ist die Robert-Bosch-Klinik“, sagt der 26-Jährige. Für ihn ist es nicht einfach eine Klinik, sondern der Ort, an dem er seine Transition – also den Weg, auch äußerlich ein Mann zu sein – vorerst abgeschlossen hat. Und es ist der Ort, an dem er nur wegen einer Not-OP gelandet ist. Hier erzählt Luca, der im Kreis Göppingen wohnt, über den langen Weg, der ihn da hingebracht hat.