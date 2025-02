1 Das erste und das dritte TBR-Team startete – mit Maskottchen-Unterstützung – in einer Gruppe, hinten von links: Lina Mühlbauer, Jacob Faiß, Tamara Strobel, Nick Engels, Julian Burchard. Vorne von links: Aurora Pisanu, Marie und Leonie Walz, Malia Riemer, Lara Toebe, Erica Trif. Foto: /Thorsten Scheibler

Beim Start der württembergischen Schülerliga der Trampolinturner waren die drei Teams des TB Ruit gleich erfolgreich. In vier regionalen Gruppen treffen die Teams der Altersgruppe sieben bis 14 Jahre in drei Vorrundenbegegnungen aufeinander, um die Qualifikanten für das Finale Ende Mai zu ermitteln. Die Ruiter Teams starteten in Sindelfingen.