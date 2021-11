1 Geschäftsführer Johannes Maier (links) und der geschäftsführende Gesellschafter Dennis Hack, ein Enkel der Firmengründer Kurt und Rose Hack. Foto: /Marion Brucker

Vor mehr als 60 Jahren wurde die heute in Weilheim ansässige Firma Eurotramp-Trampoline von Kurt und Rose Hack gegründet. Das Unternehmen ist lange schon national und international gut im Geschäft.















Link kopiert

Weilheim - Mit dem Besuch des Maimarktes in Göppingen fing alles an. Dennis Hack sitzt im Büro der Firma Eurotramp-Trampoline Kurt Hack in Weilheim. Er erzählt wie sein Großvater Kurt Hack vor mehr als 60 Jahren dort begeistert den Trampolinspringern beim Salto zugesehen hatte. Als er erfuhr, dass das Sportgerät wegen der Importzölle aus den USA kaum bezahlbar war, kam er auf die Idee, selbst eines zu bauen. Der Sportverein Göppingen war zufrieden mit dem in der Garage produzierten Sportgerät von Hack und seiner Frau Rose. Kein Wunder, die beiden hatten sich das Ziel gesetzt, die besten Trampoline der Welt zu bauen. Und was die Großeltern in Göppingen in Angriff genommen haben, das setzt Enkel Dennis heute in Weilheim fort. Aus dem ersten Prototypen mit einem 45 mm-Sprungtuch wurden im Laufe der Jahrzehnte 40 Trampolinmodelle für alle Disziplinen entwickelt und in mehr als 90 Länder exportiert.