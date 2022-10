1 Jannick Scheibler (vorne) und sein Teamkollege aus Bad Kreuznach behalten im Finale die Nerven. Foto: Sascha Walther/Eibner-Pressefoto

Überraschend holt der 13-Jährige Trampolinturner Jannick Scheibler bei den deutschen Meisterschaften im Synchronspringen den Titel. Im Einzel wird er Dritter.















Aus sportlicher Sicht ist 2022 definitiv das Jahr von Trampolinturner Jannick Scheibler vom TB Ruit. Erst wurde der 13-Jährige Teil des Bundesliga-Teams und holte dann mit dem MTV Bad Kreuznach Silber bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften. Nun setzte er dem Ganzen die Krone auf und komplettierte seine Medaillensammlung: Bei den deutschen Meisterschaften, die am Wochenenden in der Scharrena in Stuttgart ausgetragen wurden, holte der Turner in der Altersklasse 13/14 im Einzel Bronze – und belohnte sich im Synchronspringen mit dem Meistertitel.