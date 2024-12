Traktorbahn in Flammen: Millionenschaden bei Brand in Karls Erlebnis-Dorf

1 Ein Brand an einer Traktorbahn hat voraussichtlich zu einem Millionenschaden geführt. Foto: Cindy Riechau/dpa

In einem Fahrgeschäft in Rövershagen ist ein Feuer ausgebrochen. Bis auf eine Schadenssumme in Millionenhöhe ist vieles noch ungeklärt.











Rövershagen - Bei einem Brand an der Traktorbahn in "Karls Erlebnis-Dorf" in Mecklenburg-Vorpommern ist ein Millionenschaden entstanden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, führe das Feuer an dem Fahrgeschäft in Rövershagen nahe Rostock voraussichtlich zu einem Schaden in Höhe von 2 bis 2,5 Millionen Euro.

Menschen seien durch die Flammen nicht verletzt worden. Den Angaben des Sprechers nach werde derzeit vor Ort noch gelöscht. Die Ursache des Brandes sei bisher nicht bekannt.

Weiterer Brand im Jahr 2023

Im Juni 2023 hatte es auf dem Gelände von "Karls Erlebnis-Dorf" in Elstal bei Berlin gebrannt. Damals war das Feuer nach Angaben der Polizei in einer Werkstatt des Freizeitparks ausgebrochen und hatte sich von dort auf eine Rutsche, einen Verkaufsstand und einen Stall ausgebreitet. Die Tiere in dem Stall - hauptsächlich Schafe - konnten gerettet werden. Insgesamt neun Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen, ein Feuerwehrmann hatte mit schweren Kreislaufproblemen zu kämpfen.