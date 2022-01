1 Anstoß zum Fußball-Jahr am 27. Februar unter anderem zwischen dem VfB Reichenbach und dem TV Hochdorf – so ist es geplant. Foto: /Herbert Rudel

Die Fußballer der Region starten in diesen Tagen mit der Wintervorbereitung. Sie hoffen auf einen Start Ende Februar und auf ein reguläres Saisonende.















Esslingen - Es war das Spitzenspiel A 3 gegen A 1 und wir haben hoch verdient gewonnen“, erzählt Ioannis Fotarellis gut gelaunt. Die meisten Fußballer der Region beginnen in dieser Woche mit der Wintervorbereitung, einige erst in der nächsten. Der von Fotarellis trainierte VfB Reichenbach aber stand sogar schon auf dem Platz, in Trikots, mit Gegner, Schiedsrichter und allem, was dazu gehört. Im Testspiel gegen den TV Unterboihingen, souveräner Tabellenführer der Staffel 1 der Kreisliga A, gewann der A-3-Dritte Reichenbach am Sonntag mit 5:3. Natürlich ist das Ergebnis nicht überzubewerten. Aber die Trainer und Kicker waren froh, nach der Saisonunterbrechung Anfang Dezember wieder neben beziehungsweise auf dem Platz zu stehen. Und Erkenntnisse zu gewinnen, etwa die „dass die Staffel 1 fußballerisch besser ist und in der Staffel 3 mehr gekämpft wird“, wie Fotarellis findet.