1 Es ist die Zeit des Jahres, in der Fußballer die Hallensportler beneiden: Start der Wintervorbereitung, hier in Neuhausen. Foto: /Herbert Rudel

Die Amateurkicker aus der Region sind in die Wintervorbereitung eingestiegen oder werden das in den kommenden Tagen tun. An das Einüben taktischer Feinheiten ist angesichts der Witterungsverhältnisse zunächst aber nur sehr eingeschränkt zu denken.















Den Reißverschluss der Trainingsjacke so weit wie möglich nach oben gezogen, über dem Kopf ein Stirnband oder eine Mütze, unter der langen Hose noch eine zweite Schicht, so trabt eine Gruppe junger Männer über den schneebedeckten Rasen. Im Hintergrund sind noch die Reste eines Schneemanns zu sehen. Was zeigt diese Szene? In wenigen Wochen starten die Amateurfußballer in die Rückrunde, und das will vorbereitet werden. Einige Teams der Region haben in dieser oder gar schon der vergangenen Woche das Training wieder aufgenommen, viele starten nach diesem Wochenende. Und als ob es so sein müsste, ist der Winter eingezogen.