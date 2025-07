Trainingsauftakt: FC Esslingen: Umbruch, aber keine Revolution

1 Es strahlt in Rot und Grün auf dem Trainingsplatz. Mittendrin der neue FCE-Coach Tobias Hofmann. Foto: Nico Bauhof

Fußball-Verbandsligist FC Esslingen startet mit einem neuen Trainerduo, 15 Zugängen und einer guten Portion Zuversicht in die Saisonvorbereitung.











Die Saisonvorbereitung ist die Zeit der schweren Beine und der Zuversicht. Und ein bisschen der Unsicherheit. All das trifft auch auf die Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen zu, die in der vergangenen Saison gerade so noch dem Abstieg entronnen sind, anschließend einen großen personellen Umbruch inklusive neuem Trainerduo einleiteten – und sich seit dieser Woche wieder im Training befinden.