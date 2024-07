Trainingsauftakt beim VfB Stuttgart: Trainer Sebastian Hoeneß begrüßt viele neue Gesichter

1 Trainer Sebastian Hoeneß startet mit dem VfB an diesem Donnerstag in die neue Saison. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Nach der furiosen Vorsaison nimmt der VfB Stuttgart an diesem Donnerstag das Training mit Blick auf die neue Runde wieder auf. Der große Wermutstropfen dabei: Die Fans können beim Saison-Opening diesmal aufgrund der EM im benachbarten Stadion nicht dabei sein.











Es ist Trainingsauftakt an diesem Donnerstag (10.30 Uhr) beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart – doch anders als in der Vorsaison müssen die Fans wieder draußen bleiben. Diesmal trägt nicht etwa das Corona-Virus die Schuld an dem in Sachen Öffentlichkeitsarbeit abgespeckten Programm rund um das erste Training des Vizemeisters. Vielmehr ist es die logistische Ausnahmesituation rund um den Wasen, wo in direkter Nachbarschaft des Clubgeländes an diesem Freitag (18 Uhr) das EM-Viertelfinale zwischen der DFB-Elf und Spanien ausgespielt wird.