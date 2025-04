Training in Sakhir: McLaren enteilt der Formel-1-Konkurrenz in Bahrain

2 Lando Norris führt vor dem Rennen in Bahrain die WM an. Foto: Altaf Qadri/AP/dpa

Sakhir - Das McLaren-Duo hat beim Formel-1-Gastspiel in Bahrain den ersten Trainingstag dominiert. Der Australier Oscar Piastri holte sich die Tagesbestzeit, knapp dahinter fuhr WM-Spitzenreiter Lando Norris auf Rang zwei. Die beiden McLaren-Piloten hatten bei den Übungsrunden in Sakhir einen deutlichen Vorsprung auf die Konkurrenz, die von George Russell im Mercedes angeführt wurde. Titelverteidiger Max Verstappen, in der Vorwoche Sieger in Japan, kam im Red Bull nicht über Rang sieben hinaus.

Beim Auftakttraining hatte Verstappen noch eine Pause eingelegt. Der Niederländer überließ seinen Dienstwagen dem Jungpiloten Ayumu Iwasa aus Japan und gönnte sich bei 35 Grad in kurzer Hose eine Auszeit in der Team-Garage. Hintergrund der Freizeitstunde für den Titelverteidiger war die Regel, dass die Teams an mindestens vier Rennwochenenden der Saison einem Nachwuchsfahrer eine Einsatzchance im Training geben müssen.

In Bahrain tauschten gleich sechs Rennställe bei der ersten Übungseinheit einen Stammpiloten aus. Auch bei Ferrari, Mercedes, Aston Martin, Williams und Haas durften Jungpiloten Trainingskilometer sammeln. Verstappen-Ersatz Iwasa kam nicht über den vorletzten Platz hinaus.

Klare Favoritenrolle für McLaren

Beim zweiten Training stiegen dann wieder alle Stammfahrer ins Cockpit. Bei Dunkelheit und etwas kühleren Temperaturen herrschten Bedingungen, wie sie auch im vierten Saisonlauf am Sonntag (17.00 Uhr/Sky) zu erwarten sind.

Vor dem Grand Prix in der Geröllwüste von Bahrain führt der Brite Norris die Gesamtwertung mit einem Punkt Vorsprung vor Verstappen an. Nach den Eindrücken des Trainings dürfte McLaren in Sakhir nur schwer zu bezwingen sein.