19 Die Profis des VfB Stuttgart lauschen ihrem Trainer Pellegrino Matarazzo. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart legt vor der Partie am Samstag beim FC Bayern mit dem Training los. Dabei ist ein mehrere Wochen verletzter Flügelflitzer, doch es fehlen auch zwei Spieler.















Es ist einiges los gewesen zum Auftakt der Trainingswoche beim VfB Stuttgart. Etwa 300 Zuschauer tummelten auf den Rängen des Schlienzstadions, vor allem junge Fans wollten die Profis des Fußball-Bundesligisten sehen. Unter ihnen war auch Tanguy Coulibaly. Der Franzose absolvierte Teile des Mannschaftstraining, danach gab es wieder ein individuelles Programm für den Offensivakteur.

Coulibaly hat wegen einer Zehenblessur, die er sich schon vor Wochen zuzog, noch kein Pflichtspiel in dieser Saison bestritten. Ansonsten fehlten dem Chefcoach Pellegrino Matarazzo vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr) beim FC Bayern nur die verletzten Nikolas Nartey und Laurin Ulrich bei der Übungseinheit. In München müssen die Stuttgarter auf die gesperrten Josha Vagnoman und Luca Pfeiffer verzichten.