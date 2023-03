12 Hat seine kleine Blessur aus dem Bayern-Spiel auskuriert: Dan-Axel Zagadou Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart ist am Dienstag mit zwei Einheiten in die neue Trainingswoche gestartet. Dan Axel Zagadou konnte wieder mittrainieren. Unter den Zuschauern weilte ein prominenter Ex-Spieler.















Der VfB Stuttgart hat am Dienstag mit der Vorbereitung auf das am Samstag anstehende Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr/Liveticker) begonnen. Das öffentliche Training verfolgten rund 150 Zuschauer vor Ort mit. Unter ihnen befand sich zu Beginn auch der frühere VfB-Torhüter und Nationalspieler Jens Lehmann (53). Der ehemalige Nationalspieler hielt sich privat in Stuttgart auf. Zuletzt war der in Starnberg lebende Lehmann als Aufsichtsrat für Hertha BSC aktiv.

Auf dem Platz bildete der Bundesligist nach dem Aufwärmen zwei Gruppen, die jeweils in Kleinfeldern den Ball halten und verlagern mussten. Bei dieser Übung und auch bei der anschließenden Spielform auf große Tore setzte Trainer Bruno Labbadia auf Anspielstationen außerhalb des Feldes.

Zagadou trainiert mit, Stenzel und Guirassy fehlen

Der nach der Partie gegen den FC Bayern München (1:2) leicht angeschlagene Dan-Axel Zagadou mischte wieder voll mit. Serhou Guirassy (Adduktorenverletzung) und Pascal Stenzel (Muskelfaserriss im Oberschenkel) fehlten hingegen weiterhin. Mittelstürmer Guirassy könnte sogar erst nach der Länderspielpause Ende März zurückkehren.