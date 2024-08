Training beim VfB Stuttgart: 1800 Fans kommen – einige Profis treten kürzer

9 Wo er ist, stauen sich die Massen: Autogramme von Deniz Undav waren auch am Dienstag nach dem Training vielfach gefragt. In der Bildergalerie Sehen Sie weitere Eindrücke der Einheit. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB ist in die Trainingswoche vor dem Bundesliga-Auftakt beim SC Freiburg gestartet, wobei einige Spieler ein individuelles Programm absolvierten oder ganz aussetzten.











Link kopiert

Überraschend war der Andrang nicht: Wie in der Vorwoche strömten zahlreiche Fans zur öffentlichen Trainingseinheit des VfB Stuttgart, der in den Sommerferien besonders unter jungen Anhängern riesiges Interesse hervorruft. Insgesamt 1800 Personen waren es letztlich, die auf Trainingsplatz 1 den Auftakt in die Trainingswoche vor dem ersten Bundesliga-Spiel beim SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) verfolgten.

20 Feldspieler sind zum Wochenauftakt im Mannschaftstraining

Auf einige Profis mussten sie dabei aber verzichten. Enzo Millot und Maximilian Mittelstädt trainierten aus Gründen der Belastungssteuerung individuell, ebenso wie Luca Raimund und Nikolas Nartey. Leonidas Stergiou musste weiterhin aufgrund von Rückenproblemen aussetzen, Anthony Rouault machte die rechte Schulter zu schaffen, auf die er im Spiel um den Supercup bei Bayer Leverkusen gefallen war. Dan-Axel Zagadou pausierte wegen Magenproblemen.

20 Feldspieler und drei Torhüter umfasste die Trainingsgruppe dennoch, die knackige Spielformen in einem engen Feld mit vielen Zweikämpfen absolvierte – und am Ende die heiß begehrten Autogramme schrieb, ehe Co-Trainer David Krecidlo mit einem Pfiff in die Kabine bat. In der Bildergalerie sehen Sie Eindrücke der Einheit vom Dienstagvormittag. Viel Spaß beim Durchklicken.