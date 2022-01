1 Trainerwechsel beim FC Esslingen Foto: Rudel

Christian Ehrenberg rückt beim FC Esslingen im Sommer vom A-Jugend- zum Bezirksligatrainer auf und beerbt Lothar Mattner.















Esslingen - Gespräche dieser Art verlaufen oft schwieriger als in diesem Fall. Als die Verantwortlichen des Fußball-Bezirksligisten FC Esslingen Lothar Mattner mitteilten, dass sie im kommenden Sommer auf der Trainerposition eine Veränderung vornehmen wollen, stießen sie bei dem erfahrenen Coach nicht nur auf offene Ohren, sondern auf jede Menge Wohlwollen. Das hat nichts damit zu tun, dass Mannschaft und Verein Mattner in den vergangenen zweieinhalb Jahren nicht ans Herz gewachsen wären. Und wohl auch nicht damit, dass es zum ersten Mal in der sehr kurzen Geschichte des Erwachsenenfußballs beim FCE in dieser Saison nicht steil nach oben geht. Es liegt an dem Namen, den der Club als seinen Nachfolger im Sinn hatte: den bisherigen A-Jugendtrainer Christian Ehrenberg.