Weil es wohl zu Unstimmigkeiten gekommen ist, gehen die Kicker des TSV Wernau und der Coach Harald Mangold getrennte Wege. Auch Co-Trainer Aydin Kisakol wird das Team verlassen.















Die Kreisliga-A-Fußballer des TSV Wernau haben sich von ihrem Trainer Harald Mangold getrennt. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Die Mannschaft verlassen wird in diesem Zuge auch der Co-Trainer Aydin Kisakol. Die Entscheidung sei nicht aus sportlichen Gründen getroffen worden, heißt es in der Mitteilung weiter. Abteilungsleiter Hans-Jürgen Tix sprach von einer „unpopulären, aber unausweichlichen Entscheidung im Sinne des Vereins“. Mangold selbst erklärt, dass es zu Differenzen zwischen ihm und der Sportlichen Leitung gekommen sei.