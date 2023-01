Neuer Trainer in der Bezirksliga

1 Steht bald wieder in der Region an der Seitenlinie: Fabio Morisco. Foto: /Herbert Rudel

Der 39-Jährige wird bei dem Fußball-Bezirksligisten Nachfolger von Sascha Strähle und soll die Mannschaft erst einmal aus der Gefahrenzone führen.















Fabio Morisco ist zurück auf dem Platz – und zurück in der Fußballregion Esslingen. Der frühere Trainer des FV Plochingen und TV Hochdorf, der im September beim Verbandsligisten TSV Heiningen nach nur zwei Spielen zurückgetreten war, übernimmt ab sofort den Bezirksligisten TSV Köngen. Der Landesliga-Absteiger hatte sich zu Beginn der Winterpause von Sascha Strähle getrennt. Co-Trainer wird Spieler Deniz Pero, der am Ende der vergangenen Saison bereits in die Aufgabe hineingeschnuppert hatte. Als Athletiktrainer bringt Morisco Christoph Templin mit, die beiden hatten schon zuvor zusammengearbeitet.