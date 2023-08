1 Motiviert: Miklos Barothy. Foto: /Herbert Rudel

Die Trennung von Trainer Heiko Nossek sorgt beim SSV Esslingen für einigen Wirbel. Miklos Barothy wird Interimscoach, Teammanager Axel Hänchen hört aus Protest auf.















Die Nachricht, dass der Trainervertrag von Vereins-Urgestein Heiko Nossek beim Wasserball-Bundesligisten SSV Esslingen nicht verlängert wird, löste in der vergangenen Woche im Verein und in der Szene ein mittleres Erdbeben aus – inklusive einiger Nachbeben. Der SSVE-Vorstand ist nun mit Aufräumarbeiten beschäftigt, die beinhalten, dass in Miklos Barothy, Valentin Finkes und – weiterhin – Ernesto Priol Bicet ein neues Trainertrio installiert wurde. Es ist eine Interims- und eine interne Lösung.