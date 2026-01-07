Trainerwechsel im Handball: „Hätte es sonst vielleicht ganz gelassen“
1
Nach eineinhalb Jahren bei den Köngener Frauen trainiert Marion Radonic nun wieder ein Männerteam. Foto: Herbert Rudel

Die Trennung vom Frauen-Oberligisten TSV Köngen hat Marion Radonic „hart getroffen“. Nun trainiert sie den Männer-Verbandsligisten SV Remshalden.

Das ging schnell: Wenige Tage nach der Trennung vom Frauen-Oberligisten TSV Köngen hat Handball-Trainerin Marion Radonic einen neuen Verein gefunden – und kehrt in den Männer-Bereich zurück. Die frühere Bundesliga-Spielerin übernimmt den Verbandsligisten SV Remshalden. Dort wird sie Nachfolgerin von Ivan Toldo, von dem sich der Verein Anfang Dezember getrennt hatte. Die Remshaldener sind in der Staffel 2 Drittletzter, Radonic soll die Mannschaft zum Klassenverbleib führen. Sportlicher Leiter – und Torhüter – der Remshaldener ist in Kevin Hsu ein in der Region ebenfalls guter Bekannter. In Köngen übernimmt den Trainerjob interimsmäßig Armin Dobler.

