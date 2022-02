1 Da geht’s lang: Fabio Morisco ist bald in Heiningen tätig. Foto: /Herbert Rudel

Fabio Morisco wird im Sommer Trainer des 1. FC Heiningen, will bis dahin aber mit dem Bezirksligisten FV Plochingen die starke Hinrunde bestätigen.















Link kopiert

Plochingen - Natürlich sagt Fabio Morisco diesen Satz: „Ich werde bis zum Saisonende alles für den FV Plochingen geben, wir haben uns hier etwas aufgebaut.“ Und wer ihn kennt, der weiß, dass es keinerlei Grund gibt, an dieser Aussage zu zweifeln. Aber es ist mehr als verständlich, dass Morisco auch schon über den Sommer hinaus denkt. „Ich freue mich riesig auf die Aufgabe“, sagt er und überlegt dann kurz. „Ich habe natürlich großen Respekt – aber ich freue mich riesig.“ Nach dann vier Jahren in Plochingen wird Morisco Trainer des 1. FC Heiningen, der in der Verbandsliga noch um den Klassenverbleib kämpft. Der frühere Nellinger Denis Egger hat dort bereits seinen Abschied angekündigt.