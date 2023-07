1 Uwe Brinzing Foto: /oh

Beide Handballtrainer wechseln über den Neckar – aber in die entgegengesetzte Richtung.















Mit Gerüchten ist es so eine Sache. „Wir werden eine Mannschaft haben“, betont Wolfram Kull jedenfalls mit Nachdruck. Das für den Handball zuständige Vorstandsmitglied des TV Altbach hatte dran nie Zweifel – aber gehört, dass die Runde gemacht hat, dass der TVA sein Bezirksligateam möglicherweise vom Spielbetrieb abmelden werde. Dem sei aber keineswegs so. Noch etwas anderes hat den Funktionär in den vergangenen Wochen umgetrieben: Nachdem Trainer Steffen Braun dem Verein mitgeteilt hatte, über den Neckar zum TSV Deizisau zu wechseln und dort das gerade in die Bezirksklasse aufgestiegene zweite Team zu übernehmen, musste ein neuer Coach her. Dass der nun Uwe Brinzing heißt, macht Kull froh. Aber dass das Ganze kurzfristig geschah, war seiner Laune zwischenzeitlich weniger zuträglich: „Es war für uns eine blöde Situation.“