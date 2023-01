Sinisa Mitranic übergibt an Dominic Fischer

1 Dominic Fischer Foto: oh/Oliver Schmidt

Mit dem Ende der Verbandsliga-Saison hört Sinisa Mitranic als Trainer der Handballer des TSV Köngen auf. Sein Nachfolger wird Dominic Fischer.















Weil sein „Akku mittlerweile einfach leer“ sei, hat sich Sinisa Mitranic dazu entschlossen, nach der laufenden Saison als Trainer der Verbandsliga-Handballer des TSV Köngen aufzuhören. Sein Nachfolger steht bereits fest, teilte der Verein am Dienstag mit: In der Spielzeit 2023/2024 übernimmt der 29-jährige Dominic Fischer, der zurzeit die Männer der TG Nürtingen in der Bezirksliga betreut. „Ich kenne Dominic von früheren Stationen“, sagt Mitranic, „und ich bin von ihm voll und ganz überzeugt, menschlich wie fachlich.“