1 Alfred Schreuder war einst bei 1899 Hoffenheim Co-Trainer von Huub Stevens. Foto: imago/Eibner

Alfred Schreuder ist Trainerkandidat beim VfB Stuttgart. Hat der Club Chancen, den Niederländer von Ajax Amsterdam nach Stuttgart zu locken. Ein Ex-VfB-Coach denkt: eher nicht.















Link kopiert

Huub Stevens, ehemaliger Trainer des VfB Stuttgart, hat sich gegenüber unserer Redaktion über den Trainerkandidaten Alfred Schreuder geäußert. Stevens kennt den Ex-Profi Schreuder aus gemeinsamen Zeiten in den Niederlanden und als seinen Co-Trainer bei der TSG Hoffenheim von Oktober 2015 bis Februar 2016. Aktuell ist Schreuder noch als Chefcoach bei Ajax Amsterdam unter Vertrag (bis 2024).

Unsere Empfehlung für Sie Trainersuche beim VfB Stuttgart Die heiße Spur zu Jess Thorup Der Däne ist einer von zwei Kandidaten auf die Nachfolge von Pellegrino Matarazzo beim VfB Stuttgart. Was über den 52-Jährigen bisher bekannt ist.

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ajax ihn gehen lässt oder ihn entlassen will. Ich bin mir auch recht sicher, dass Alfred nicht nach Stuttgart kommen will – egal, ob er entlassen wird oder nicht“, sagte Stevens am Montagnachmittag. Der Niederländer ergänzte: „Die Bundesliga ist immer interessant, aber ich glaube, dass Alfred in Amsterdam bleiben will. Ich denke, dass er es bei Ajax hinbekommen wird.“

Offensive Denkweise, aber mit Absicherung

Derzeit führt Ajax die Tabelle der Eredivisie vor PSV Eindhoven, Feyenoord Rotterdam und AZ Alkmaar an, in der Champions League aber hat das Team nach vier Spielen erst drei Punkte geholt und zuletzt empfindliche Niederlagen gegen den SSC Neapel (1:6 und 2:4) hinnehmen müssen.

Als Co-Trainer in Hoffenheim „habe ich Alfred sehr gut mit der Mannschaft arbeiten lassen. Er hat das gut gemacht, auch im menschlichen Umgang mit den Spielern“, so Stevens weiter: „Er kann das gut. Was danach war, kann ich nicht beurteilen.“ Über den Spielstil des Fußballlehrers Schreuder sagte Stevens: „Alfred will offensiven Fußball spielen lassen, vernachlässigt dabei die Restverteidigung aber nie.“ Nach dem Abschied von Stevens war Schreuder Assistent von Julian Nagelsmann. Danach ging er als Assistent zu Ajax Amsterdam. Später wurde er als Cheftrainer nach Hoffenheim zurückgeholt, aber kurz vor dem Ende der Saison 2019/2020 entlassen.

Huub Stevens war selbst bereits zweimal Cheftrainer beim VfB Stuttgart. Beide Male kam er in kritischen Phasen, um den Abstieg zu verhindern – was ihm 2014 (als Nachfolger von Thomas Schneider) und 2015 (als Nachfolger von Armin Veh) gelang ihm das.

Beim VfB ist neben Alfred Schreuder aktuell Jess Thorup der zweite Kandidat auf die Nachfolge des vor einer Woche freigestellten Pellegrino Matarazzo. Der Däne stand bis September beim FC Kopenhagen unter Vertrag.