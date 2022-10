1 Wird er der neue VfB-Trainer? Jess Thorup trainierte zuletzt den FC Kopenhagen. Foto: Imago

Der Däne ist einer von zwei Kandidaten auf die Nachfolge von Pellegrino Matarazzo beim VfB Stuttgart. Was über den 52-Jährigen bisher bekannt ist.















Jess Thorup zählt zur Kategorie jener Trainer, die hierzulande nur echten Experten etwas sagen. Gut, der 52-Jährige kann als Ex-Profi auf eine kurze Zeit in der zweiten deutschen Liga zurückblicken: Zwischen 1996 und 1998 bestritt er 39 Spiele für den KFC Uerdingen. Aber sonst? FC Kopenhagen, KRC Genk, KAA Gent und FC Midtjylland lauten seine letzten Stationen als Trainer. Davor machte er sich als Coach der dänischen U 20 und U 21 in erster Linie in seiner Heimat einen Namen.