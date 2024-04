Trainer des VfB Stuttgart: VfB-Amtszeiten in der Bundesliga – Sebastian Hoeneß bald in den Top-20

VfB-Amtszeiten in der Bundesliga – Sebastian Hoeneß bald in den Top-20

22 Sebastian Hoeneß durfte in seiner bisherigen Amtszeit als VfB-Trainer schon oft jubeln. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart hatte in der Fußball-Bundesliga schon viele Trainer. Die einen waren nur kurz da, andere länger. Wo reiht sich Sebastian Hoeneß nach einem Jahr im Amt ein?











Die längste Amtszeit als Cheftrainer des VfB Stuttgart? Die Statistik spuckt den Namen Georg Wurzer als Spitzenreiter aus. Ganze 4717 Tage war er einst im Amt, betreute das Team der Weiß-Roten in 440 Spielen. In seine Ära fallen auch die ersten Titel (Meisterschaft und Pokal), die der VfB national hat feiern können.

Blickt man auf die Bundesligazeit seit 1963 ist ein anderer Spitzenreiter in der Liste der längsten Amtszeiten der VfB-Trainer: Felix Magath coachte die Stuttgarter von Februar 2001 bis Ende Mai 2004 an insgesamt 1183 Tagen im deutschen Fußball-Oberhaus, ehe er zum FC Bayern wechselte.

Unsere Empfehlung für Sie Ein Jahr Trainer des VfB Stuttgart Was sich beim VfB unter Sebastian Hoeneß alles verändert hat Seit genau einem Jahr hat Sebastian Hoeneß beim VfB höchst erfolgreich das sportliche Sagen – und den Club dabei weit über den reinen Tabellenplatz hinaus geprägt.

Ganz aktuell ist Sebastian Hoeneß ein Jahr im Amt. Er übernahm das Bundesligateam des VfB am 3. April 2023, der 3. April 2024 ist also sein 367. Tag als Cheftrainer in Stuttgart.

Wo reiht er sich mit dieser Zahl ein in der Liste der längsten Amtszeiten als Chefcoach der Stuttgarter in der Bundesliga? Wir haben nachgeschaut – und die Rangliste in einer Bildergalerie zusammengestellt.

