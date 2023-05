19 Seit Anfang April ist Sebastian Hoeneß Trainer des VfB Stuttgart. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Eine große Feier ist nicht geplant, zumindest nicht an diesem Freitagabend. Sebastian Hoeneß hofft auf eine Party nach der Saison in der Fußball-Bundesliga, dann will er mit dem VfB Stuttgart nach Möglichkeit den Klassenverbleib feiern. Zu seinem Geburtstag trifft er sich am Freitagabend lediglich zu einem Essen mit Freunden.

41 Jahre alt ist der Coach des VfB Stuttgart nun – und es gab Zeiten, da wäre er damit auf alle Fälle der jüngste Cheftrainer im deutschen Fußball-Oberhaus gewesen. Doch es gibt aktuell Trainer, die jünger sind als der gebürtige Münchner.

Am Sonntag (15.30 Uhr) trifft Hoeneß aber auf einen nahezu Gleichaltrigen. Xabi Alonso, der Coach von Bayer Leverkusen, ist ebenfalls 41 Jahre alt und lediglich ein paar Monate älter als sein Stuttgarter Kollege.

