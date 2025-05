Trainer des VfB Stuttgart: Sebastian Hoeneß, das Familientriple und die ganz großen Emotionen

18 Sebastian Hoeneß mit dem DFB-Pokal – ein Bild, das für immer bleiben wird. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart erstrahlte schon vor einem Jahr in neuem Glanz. Nun ist innerhalb kürzester Zeit auch noch ein Titel hinzugekommen. Was viel mit Sebastian Hoeneß zu tun hat.











Es gibt Dinge – auch im teils unberechenbaren Fußball-Business –, die sind vorhersehbar. Und so war es kein Wunder, als plötzlich die Tür zum Medienzentrum aufging und eine wilde Horde Fußballer hereinpolterte. Sebastian Hoeneß war gerade dabei, das Finale des VfB Stuttgart um den DFB-Pokal zu analysieren, da übergossen ihn seine Spieler mit Bier und Sekt. Und: Sie drückten ihrem Coach dann auch ganz schnell den goldenen Pokal in die Hand. Hoeneß nahm den Pott zwischen die Hände, stemmte ihn nach oben – und beendete damit spontan die Pressekonferenz kurz vor Mitternacht am Samstagabend.