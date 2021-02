1 Erfolgreiches Duo: Trainer Pellegrino Matarazzo (li.), Sportchef Sven Mislintat. Foto: Baumann

Zum ersten Mal seit fast 14 Jahren verlängert der VfB Stuttgart den Arbeitsvertrag mit einem Cheftrainer zum zweiten Mal. Über die Hintergründe des Vertrauensbeweises für Pellegrino Matarazzo.

Stuttgart - Mit Vertragsverlängerungen seiner Cheftrainer bewies der VfB Stuttgart in der Vergangenheit selten ein glückliches Händchen. Häufig hielten die Übungsleiter ihre Papiere längst wieder in den Händen, ehe über eine längere Zusammenarbeit überhaupt nachgedacht werden musste. Hielt sich ein Coach doch mal länger auf dem Schleudersitz an der Mercedesstraße, waren die Bosse meist schnell dabei, den Vertrag mit ihm zu verlängern. So wie mit Bruno Labbadia anno 2013 oder zuletzt mit Tayfun Korkut. Das Ergebnis ist bekannt. Wenig später gingen sie als Ex-Trainer in die VfB-Geschichte ein und zehrten von einer Abfindung.