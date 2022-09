11 Pellegrino Matarazzo gibt beim VfB Stuttgart seit fast drei Jahren die Kommandos an der Seitenlinie. In unserer Bildergalerie zeigen wir, wie er sich damit im Vergleich mit seinen Vorgängern einreiht. Foto: Pressefoto Baumann

Pellegrino Matarazzo hat Bruno Labbadia in puncto Amtszeit auf der Stuttgarter Trainerbank überholt – und könnte in den kommenden Monaten noch weit vorrücken in der vereinsinternen Rangliste.















Link kopiert

Mit Pellegrino Matarazzo ist Konstanz auf dem Trainerstuhl des VfB Stuttgart eingekehrt. Seit Dezember 2019 gibt der Italoamerikaner nun schon als Cheftrainer bei den Weiß-Roten die Richtung vor – und hat in diesen knapp drei Jahren die meisten seiner Vorgänger in Sachen Amtszeit bereits überholt. Zuletzt auch Bruno Labbadia, dessen 987 Tage als VfB-Coach Matarazzo am vergangenen Montag ebenfalls erreichte.

Damit liegt der 44-Jährige jetzt schon auf Platz sieben der Stuttgarter Bundesliga-Trainer mit der längsten Amtszeit. Und er könnte noch deutlich weiterklettern: Bleibt Matarazzo bis Saisonende Coach, würde er bis auf Platz zwei vorrücken. Welche Trainer könnte er in Kürze überholen? Und wer bleibt erst einmal unangefochtener Erster?

In unserer Bildergalerie zeigen wir die Top Ten der Stuttgarter Trainer, die seit Beginn der Bundesliga im Jahr 1963 am längsten im Amt waren. Übrigens: Keiner von ihnen kommt auch nur annähernd an die Zeitspanne von Georg Wurzer heran, der vor Gründung der Bundesliga von 1947 bis 1960 Cheftrainer am Neckar war und in dieser Zeit mit dem Team zwei Deutsche Meistertitel gewann.