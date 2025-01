Trainer des VfB Stuttgart: Hat Sebastian Hoeneß nicht alles, was er braucht?

13 Der Trainer Sebastian Hoeneß hält die Mannschaft des VfB Stuttgart im Gleichgewicht. Foto: IMAGO/Branislav Racko/IMAGO

Um den Chefcoach ranken sich einmal mehr Wechselspekulationen. Doch die Stuttgarter können dem gefragten Mann auch viel bieten. Wir ordnen die Situation ein.











Der Trainer ist gefragt. Zunächst fachlich nach dem 3:1-Sieg bei Slovan Bratislava. Es geht um den Schlüssel zum Erfolg in der Champions-League-Partie an der Donau und um die Frage, warum der VfB Stuttgart diesmal nicht in die Belgrad-Falle getappt ist. Denn bis zum Abpfiff in der Slowakei war die 1:5-Niederlage in Serbien beim Fußball-Bundesligisten zwar sauber aufgearbeitet, aber mehrere Wochen nach der Enttäuschung noch nicht in allen Köpfen der Beteiligten vollends abgehakt.