Trainer des VfB Stuttgart: Der VfB verlängert mit Sebastian Hoeneß bis 2027

Seit April 2023 ist Sebastian Hoeneß Cheftrainer des VfB Stuttgart.

Der VfB Stuttgart hat mit der bestmöglichen Variante auf die Gerüchte um die Zukunft von Sebastian Hoeneß reagiert – und den Vertrag mit dem Trainer vorzeitig verlängert.











Zwei Partien noch, dann hat Sebastian Hoeneß die 34 voll. Dann ist er quasi eine Saison lang Cheftrainer des VfB Stuttgart – die Relegationsspiele der vergangenen Spielzeit ausgenommen. Dieser Zeitraum, das zeigt der Blick auf die Tabelle der Liga, war höchst erfolgreich. Unter Hoeneß hat der VfB den Abstieg verhindert – und in dieser Saison eine unfassbare Erfolgsgeschichte geschrieben. 50 Punkte, Platz 3 – aber zuletzt auch immer wieder Fragen nach der Zukunft.

Sebastian Hoeneß ist begehrt geworden – und seit klar ist, dass Thomas Tuchel im Sommer den FC Bayern verlässt, schießen auch diesbezüglich die Spekulationen ins Kraut. Wie der VfB und sein Coach darauf reagieren? Mit der bestmöglichen Antwort.

Der Stuttgarter Fußball-Bundesligist gab am Freitagvormittag die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Hoeneß bekannt. Dessen eigentlich bis 2025 laufender Kontrakt wurde bis 2027 verlängert. Ebenso jener des Co-Trainers David Krecidlo. „Ich freue mich, meinen Vertrag beim VfB vorzeitig verlängert zu haben. Wir haben es gemeinsam geschafft, den VfB auf einen guten Weg zu führen. Unser Ziel muss sein, diesen Weg nachhaltig zu beschreiten, um den VfB wieder dauerhaft in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren“, sagte Hoeneß und betonte: „Es hat von Anfang an Spaß gemacht, mit dieser Mannschaft und dem Trainerteam sowie dem gesamten Staff zu arbeiten und diese fantastische Unterstützung unserer Fans zu erleben.“

Bereits im Januar hatte der VfB die Verträge mit den Topspielern Waldemar Anton, Chris Führich und Enzo Millot verlängert. Anthony Rouault wurde fest verpflichtet. Der Sportdirektor Fabian Wohlgemuth betonte nun aber speziell die Bedeutung der Vertragsverlängerung mit dem Chefcoach.

„Ich kann es ohne Umschweife sagen: Die vorzeitige Verlängerung des Vertrages mit Sebastian Hoeneß ist für unsere weitere sportliche Entwicklung von derartiger Bedeutung wie aktuell keine andere Personalie im Verein“, erklärte er. Alexander Wehrle, der Vorstandschef der VfB AG verspricht sich durch die Entscheidung „zusätzliche Energie“ für die restlichen zehn Saisonspiele. Die starten am Freitagabend (20.30 Uhr/Liveticker) mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin.