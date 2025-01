Trainer des VfB Stuttgart: Das sagt Sebastian Hoeneß über die Wechsel-Spekulationen

1 Sebastian Hoeneß hat sich geäußert. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Der Coach des VfB wird unter anderem mit Dortmund und Leverkusen in Verbindung gebracht. Doch das lässt ihn derzeit komplett kalt.











Link kopiert

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß blendet die aufkommenden Wechsel-Spekulationen um seine Person weiterhin aus. „Das beschäftigt mich nicht“, sagte der 42-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05: „Ich mache mir wirklich keinerlei Gedanken über irgendwas gerade. Ich mache mir nur Gedanken, wie wir gegen Mainz spielen. Ich möchte mit dem VfB erfolgreich sein und dafür tue ich alles. Alles andere lenkt ab.“

Hoeneß wird medial ab Sommer als Kandidat für den Trainerposten bei Borussia Dortmund gehandelt, auch bei Bayer Leverkusen soll er für den Fall eines Abgangs von Xabi Alonso weit oben auf der Liste stehen. Er kenne die Thematik aus der vergangenen Saison, führte der Coach des VfB aus: „Für Spekulationen kann ich nichts, ich kann es auch nicht kontrollieren. Mein Fokus gilt – und das erwarte ich von allen anderen genauso – nur Mainz 05.“

Er werde „keine Energie verschwenden, um mich da in irgendeiner Form mit zu beschäftigen“, betonte Hoeneß: „Ich konzentriere mich auf das, was wir hier tun. Das ist ausfüllend genug bei der Anzahl an Spielen. Da ist keine Zeit für irgendwas anderes.“ Mit dem Selbstvertrauen aus vier Siegen in vier Spielen im Jahr 2025 wolle sein Team am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) auch beim 1. FSV Mainz 05 überzeugen.