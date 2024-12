Tragödie nach Trauung: Hochzeitsgesellschaft verunglückt - mindestens 71 Tote

2 Der mit Hochzeitsgästen beladene Lastwagen ist beim Überqueren einer Brücke in den Galana-Fluss gestürzt. Foto: -/Sidama National Regional State Health Bureau/Handout via Xinhua/dpa

Ein Fest mit schrecklichem Ende im ländlichen Äthiopien: Bei einem schweren Unfall sterben mindestens 71 Menschen. Die Zahl der Toten könnte noch steigen.











Addis-Abeba - Mindestens 71 Menschen sind bei einem schweren Verkehrsunfall in Äthiopien ums Leben gekommen. Alle von ihnen waren Teilnehmer einer Hochzeitsgesellschaft. Nach Angaben der Bezirksregierung im südäthiopischen Sidama war ein völlig überfüllter Lastwagen, der die Festteilnehmer transportierte, am Sonntag in einen Fluss gestürzt.

Unter den Menschen auf dem Lastwagen war die Braut - die Gruppe war nach der kirchlichen Hochzeit unterwegs zu einem Empfang im Haus ihrer Eltern. Während die Suche nach Opfern heute andauerte, gingen die Behörden davon aus, dass die Zahl der Toten noch steigen könnte.