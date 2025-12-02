1 Das Achtelfinale des DFB-Pokal zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Magdeburg ist von einem tragischen Vorfall überschattet worden (Symbolfoto). Foto: IMAGO/STEINSIEK.CH/IMAGO/Ayman Alahmed

Der Anhänger musste laut RB bereits vor dem Spiel im Stadionumlauf reanimiert und ins Krankenhaus gebracht werden.











Das Achtelfinale des DFB-Pokals zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Magdeburg ist von einem tragischen Vorfall überschattet worden. Wie die Leipziger während des Spiels mitteilten, sei ein Magdeburger Fan, der vor der Partie im Stadionumlauf reanimiert werden musste, im Krankenhaus verstorben.

Der Verein sprach den Angehörigen sein Beileid aus. „Unsere Gedanken sind bei dem verstorbenen Magdeburg-Fan und seiner Familie. In solchen Momenten rückt Fußball komplett in den Hintergrund“, schrieb RB Leipzig beim Kurzmitteilungsdienst X.

Die Leipziger Fans hatten von Beginn an den Support eingestellt. Von Magdeburger Seite erfolgte zunächst kein Statement.