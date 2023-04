Tennis-Teamchef „Das deutsche System ist nicht ideal für Leistungssportler“

An diesem Wochenende treten Deutschlands beste Tennisspielerinnen in Stuttgart gegen Brasilien im Billie Jean King Cup an. Teamchef Rainer Schüttler analysiert die Situation im deutschen Damentennis – und erklärt, warum andere Nationen häufiger in die Weltspitze vorstoßen.